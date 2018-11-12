Mazda 640 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Mazda Motor tarafından yapılan açıklamada, dizel motorlarında kullanılan klape yayındaki bir sorun nedeniyle global çapta 640 bin aracın geri çağrılacağı belirtildi.

ARAÇLARIN 410 BİNİ DÜNYADAN

Açıklamaya göre bu araçların 230 bini Japonya pazarından, geriye kalan 410 bini ise dünya genelindeki diğer pazarlardan çağrılacak.

SUBARU'DA 400 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Bir diğer Japon otomobil üreticisi Subaru da geçtiğimiz günlerde global ölçekte 400 bin aracını geri çağıracağını açıklamıştı.