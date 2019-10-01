Mazeret nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı mazaret mi mazeret mi?

Mazeret kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Mazaret nasıl yazılır? Mazeret mi mazaret mi? Mazeret kelimesinin kökeni nedir? TDK'ya göre farketmek kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MAZERET NASIL YAZILIR? MAZARET Mİ MAZERET Mİ?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "mazeret" şeklindedir.

TDK sözlüğe göre isim olan mazeret kelimesi "Özür" ve "Bahane" anlamına gelmektedir.

MAZERET İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Kabahatime mazeret, haklı sebep aramıyorum." - Aka Gündüz

"Kendini gösterdiğine pişman olmuş gibi görünüyor, bir mazeret bulmaya çalışıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

MAZERET KELİME KÖKENİ

Mazeret kelimesi dilimize Arapça'dan gelmektedir. Mazeret ma??irat ????? "affetme, bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ?a?ara ??? "bağışladı" sözcüğünün masdarıdır.