Haberler » Güncel » Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek - Haber

Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların bildirim yükümlülüğünü mazeretsiz üç kez üst üste yerine getirmemeleri halinde geçici korumaları valilik tarafından iptal edilecek.

25.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:50 Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek
'de geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların bildirim yükümlülüğünü mazeretsiz üç kez üst üste yerine getirmemeleri halinde geçici korumaları valilik tarafından iptal edilecek.
Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, bildirim yükümlülüğünü mazeretsiz üç defa üst üste yerine getirmeyen yabancıların geçici korumaları valilik tarafından iptal edilecek.
Geçici koruma statüsünde bulunan yabancıların temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlarından Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutar veya oran üzerinden katılım payı alınabilecek.
Geçici koruma statüsündekiler için yaygın eğitim kapsamında kişisel gelişim, sosyal, kültürel, mesleki, teknik, sanatsal ve sportif alanlarda talebe bağlı olarak kurslar düzenlenebilecek.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32   Adana sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
12:31   SİLİVRİ'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ KÖPEĞİNİ GÖREN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - Haber
12:26   Akşehir'de çöp konteynerleri yenileniyor - Haber
12:26   Delice'de muhtarlar kahvaltıda buluştu - Haber
12:26   Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:34:28