Mazgal Hırsızı Yakalandı

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde mazgal suyu gider kapaklarını çalan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Kasaplar Mahallesi 8502. Sokak'ta bulunan mazgal suyu gider kapaklarının çalınması üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, olayın şüphelisini kısa sürede yakaladı. Mazgal suyu gider kapaklarını çaldığı belirlenen M.D., 2 adet mazgal kapağı ile birlikte Sanayi Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde yakalandı. Mazgal kapakları Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilirken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA
Manavgat,Antalya
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:39