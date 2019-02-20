Mazgal Hırsızları Tutuklandı

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Adıyaman'da mazgal hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.Mimar Sinan Mahallesi 2. çevre yolundaki yağmur mazgallarının çalınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden tespit ederek gözaltına aldıkları Suriye uyruklu 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Muhammed D. ve Mahmut D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.14 Şubat'ta Adıyaman'da mazgal hırsızlığı yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu Muhammed D. ve Mahmut D. gözaltına alınmış, hırsızlık bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.