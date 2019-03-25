Mazgalların Altına Giren Kişiyi İtfaiye Kurtardı

İzmir
'de mazgalların altına giren kişiyi itfaiye kurtardı. Konak
ilçesi Atatürk Caddesi
önünde yağmur suyu tahliye kanalının denize ile buluştuğu noktadan içeriye giren kişi sürünerek mazgalların altına girdi.
Durumu fark eden vatandaşlar, bu kişiyi geri çıkması için ikna edemeyince durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler mazgalları birbirine bağlayan cıvataları sökerek, isminin Hasan Hüseyin Öztürk
olduğu'nu ifade eden kişiyi kurtardı.
Sokaklarda yaşadığı öğrenilen Hasan Hüseyin
Öztürk, gazetecilere bilinçsiz bir şekilde su tahliye kanalının içerisine girdiğini belirterek, ne kadar kaldığını hatırlamadığını belirtti.
Bölgede sokak çalgılığı yapan Mahir Dalgıç, Öztürk'ün su tahliye kanalına girdiğini görmesinin ardından kendisini ikna etmeye çalıştığını ama başarılı olmadığını anlatarak, "Yalvardım kendisine gel karnın açsa yemek yedireyim dedim. Sürüne sürüne mazgalın ucuna geldi. Yine yalvardım 'yok dedi işim var' bende polisi aradım." dedi.
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Kaynak: AA