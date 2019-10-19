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Mazgirt Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Tunceli'nin Mazgirt İlçe Belediyesi, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

19.10.2019 12:08Mazgirt Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Tunceli'nin Mazgirt İlçe Belediyesi, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Mazgirt Belediyesi, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenleyen Barış Pınarı Harekatına destek verdiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik getirecektir. Bu çerçevede, Tunceli Mazgirt Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz" denildi. - TUNCELİ

Barış Pınarı Harekatı, Tunceli, Mazgirt, Güncel

Kaynak: İHA

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