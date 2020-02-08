Haberler » Magazin » Mazhar Alanson, konuk olduğu programda bardak sanatçısı gence tepki göstererek yayından çıkarttı - Magazin

Mazhar Alanson, konuk olduğu programda bardak sanatçısı gence tepki göstererek yayından çıkarttı

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda bardakların üzerine resim çizen gençle aynı yayında olmasına tepki gösterdi. Alason'un genç sanatçıyı "Bardak tamam artık" diyerek yanından göndermesine sosyal medyadan tepki yağdı.

08.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:06

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, radyocu Polat Labar'ın Gece Kafası isimli programına konuk oldu. Programda sohbet ettiği sırada yanına bardakların üzerine resim çizen bir genç gelen şarkıcı, "Nedir bu bardak mardak" diyerek tepki gösterdi.

"BU NE BÖYLE TIRIŞKADAN BİR ŞEY"

Bardakların üzerine resim çizerek dünyayı gezen genç sanatçı Berk Armağan, Mazhar Alanson'un konuk olduğu programa çıkarak çizimlerinden bahsetti. Yanına gelen Armağan'ın bardaklara resim çizdiğini gören Mazhar Alanson ise "Bu kadar zamanını niye böyle bir şey için harcıyor?" dedi. Berk Armağan'ın kendisi için de bir bardak yaptığını gören Alanson "Bu ne ya böyle tırışkadan bir şey. Acele yapmışsın" diyerek tepki gösterdi.

YAYINDAN ÇIKARILDI

Armağan'ın yaptığı işi anlatmasıyla konuşmasına devam eden usta sanatçı, "Akıllı olan önüne gelen şansı değerlendirirmiş, Arif olan o işi kendi yaratırmış. Programda bardaklarla bir adamın ne işi var? Epey de reklamını yaptı artık tamam" dedi. Armağan'ın yaptığı bardakları masanın üzerinden toplayarak geri veren Alanson "Bardak tamam artık" dedi. Şarkıcının bu hamlesi sonrası yerinden kalkan Berk Armağan ise seyircilerin arasına geri döndü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Mazhar Alanson'un genç sanatçıya davranış biçimi sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Alanson için "Başkalarına saygı duymayan bir sanatçı saygı beklememeli", "Adamı sadece aşağılamak için çağırmışlar", "Alanson'un yaptığı ego, kibir ve saygısızlık" ve "Mazhar abinin bittiği andır bu" diyerek tepki gösterdi.

Tırışka ne demek? TDKTırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?

Mazhar Alanson, konuk olduğu programda bardak sanatçısı gence tepki göstererek yayından çıkarttı

Mazhar Alanson, Magazin


HABER YORUMLARI (18)
YUMOŞ-MİNİK-YUMOŞ-ARES:1991 Yılında bende kitabımı imzalayıp Yaşar Kemal''e vermiştim, beni epeyce azarlamıştı.
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
KARABEL KENDİ:Adam bunamis, Alanson deyil bu parkinson
Yayından Kaldır
9 2
Cevap yaz
İKLİM:YILLARIN SANATCISI İLE YAN YANA GETİRDİKLERİNİZE BAKIN ELBETTE TEPKİSİ HAKLI EGO FALAN DEMİŞSİNİZ AMA EGO İLE ALAKASI YOK EMEK ÇABA BİRİKİM İLE ALAKSI VAR TİKTOKCULARI YOUTUBE CULARI BAŞTACI EDEN SEVİYESİZLERİN BUNU ANLMAMASI GAYET NORMAL. . .
Yayından Kaldır
15 4
Cevap yaz
ÖZ:Sanatçılar, oyuncular, şarkıcılar, ünlüler, futbolcular...Bunların yaptıkları işle kişiliklerini karıştırıp yüceltirseniz göreceğiniz tablo tabiki budur. Diğerleri ise samimiyetizdir. Bu sizin eseriniz!
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
ZİYAA:Sana hiç yakıştıramadım! Bu olayı Mazhar üstad! Genç kardeşimizin niye şevkini kırıyorsun?
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
BAHAR YİLDİZ:ADAM HAKLI..!YERDEN GOGE KADAR HAKLI..!ADAM YILLARIN SANATCISI,YANINDA SACMA SAPAN BIR IS YAPAN ADAM..!HICBIR ESPRISI OLMAYAN SACMA VE BOS BIR IS..!MAZHAR ALANSON VE KAGIT BARDAK..!GELDE KIZMA..!
Yayından Kaldır
13 15
Cevap yaz
ABDULLAH İNCİRCİ:Yillarin sanatcisi olabilir, ama kendisini yukseklerde gormek baskalarini alcaltmak Yillarin sanatcisina yakismaz
Yayından Kaldır
4 2
EGOOOOO:bunlarda kendini sanatçı sanıyor arkadaş bu ego nedir yaaa
Yayından Kaldır
22 5
Cevap yaz
FATİH:Bardak ne ya başka sanat mı yok adam bardak çiziyor sanatçı yapıcı birşeylerle gel insanlara
Yayından Kaldır
6 8
Cevap yaz
KANUNİ:SANA DA BİR ŞEY BEĞENDİREMİYORUZ BE FATİH !!!!
Yayından Kaldır
0 1
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 12:55:05