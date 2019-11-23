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Mazhar alanson öğretmenler için söyledi

Mazhar Alanson öğretmenler için söylediİZMİT'te, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi.

23.11.2019 21:35 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:38
Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi
İZMİT'te, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi. Mazhar Alanson'un şarkılarına öğretmenler eşlik etti.
Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Mazhar Alanson konser verdi. Mazhar Alanson sevilen şarkılarını öğretmenler için söyledi. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden öğretmenler, bu özel günün tadını çıkarırken bazı izleyiciler cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.
Mazhar alanson öğretmenler için söyledi

Mazhar Alanson, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA


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