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Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi.

23.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:05Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi. Alanson'un şarkılarına öğretmenler eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Mazhar Alanson konser verdi. Mazhar Alanson sevilen şarkılarını öğretmenler için söyledi. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden öğretmenler, bu özel günün tadını çıkarırken bazı kişiler ise cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.



Mazhar Alanson, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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