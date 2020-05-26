Mazhar Alanson, "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesi"nde (1)

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" Mazhar Alanson, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sahne aldı.

26.05.2020 20:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:32
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen " Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" Mazhar Alanson, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sahne aldı.
Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde organize edilen konserler, dinleyicilerini adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkarırken, diğer yandan müziğin farklı türlerinden oluşturulan çok renkli konser programlarıyla yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokundu.
19-26 Mayıs'ı kapsayan ve ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayınlanan konserlerin ilki Aydın'daki Afrodisias Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmişti. Mazhar Alanson, ’Türkiye’nin Kültür Hazineleri Sahnesi’nde (1)

Kaynak: AA

Etiketler: Mazhar Alanson, Türkiye, Güncel, Haber

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