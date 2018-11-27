Mazıdağı'da Futbol Turnuvası

Mazıdağı
ilçesinde, Eğitim Bir-Sen ve Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliği ile "Bahanedir Maç, Kardeşliktir Amaç" isimli futbol turnuvası düzenlendi.
Turnuva kapsamında yapılan müsabakaya öğretmenlerden oluşan kadroyla 12 okul takımı katıldı.
Grup maçları ve eleme maçları yapılan turnuvada şampiyon takım ve dereceye giren takımlar oynanan final maçı ile belli oldu.
Turnuvada şampiyon olan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na kupasını Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mustafa Dinç
, ikinci olan İlçe Milli Eğitim takımına kupası İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah
Aydıner, üçüncü olan Sakızlı İlköğretim Okulu takımına kupası İlçe Emniyet Amiri Hamdi Ünlü tarafından verildi.
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