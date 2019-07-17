17.07.2019 12:42
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Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Sarı, ziyaretler kapsamında, yönetici ve personellerle bir araya gelerek genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
2018-2019 eğitim öğretim yıllı süreci içerisinde gayretli çalışmalardan dolayı yönetici ve personellere teşekkür eden Sarı, şöyle dedi:
"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden öğretmen ve velilerimize değer vermek, güler yüzlü olmanız veli ve öğretmenlerimizin çıkarken mutlu bir şekilde evlerine ve okullarına gitmelerini sağlamak sizlerin bu etkisi ile gerçekleşecek."
Toplantının ardından Sarı, Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yüzme havuzu ve Mazıdağı Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
Yakup Sarı, Mazıdağı, Mardin, Güncel

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