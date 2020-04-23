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Mazıdağı'nda 40 aileye Ramazan kolisi dağıtıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcilikleri tarafından 40 aileye Ramazan kolisi dağıtıldı.

23.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:32
Mazıdağı'nda 40 aileye Ramazan kolisi dağıtıldı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcilikleri tarafından 40 aileye Ramazan kolisi dağıtıldı.

Korona virüs nedeni ile ekonomik olarak zor günler geçiren ailelere gıda yardımı yapıldı. TÜGVA ve Eğitim Bir-Sen tarafından hazırlanan koliler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Eğitim Bir-Sen Mazıdağı temsilcisi Recep Yetiştiren, "Ülkemizin korona virüs ile mücadelesinin yanında Ramazan ayının yaklaşmasıyla milletimizin bu zorlu süreci kolay bir şekilde atlatması için çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. İhtiyaç sahibi 40 ailemize Allah'ın izniyle gıda kolilerini ulaştırdık. Dileriz ki bu sıkıntılı günlerimizi geride bırakır ve normal yaşamımıza kaldığımız yerden devam ederiz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bir Sen, Mazıdağı, Güncel , Haber
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