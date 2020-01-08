Haberler » Güncel » Mazıdağı'nda ezanı güzel okuma yarışması - Haber

Mazıdağı'nda ezanı güzel okuma yarışması

Mazıdağı ilçesinde ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

08.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:10Mazıdağı'nda ezanı güzel okuma yarışması
ilçesinde ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Kur'an'ın Muhafızları Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın il finali Mazıdağı İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.
Kur'an'ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışmasında, Sultan Abdulhamithan İmam Hatip Ortaokulundan Mirşad Gül birinci olurken, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında Sultan Abdulhamithan İmam Hatip Ortaokulundan Yasin Kaymaz birinciliği elde ederken, Ortaköy İmam Hatip Ortaokulundan Yılmaz Arslan ikinci, Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulundan Arif Özdemir ise üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından program sona erdi.

Mazıdağı, Genç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm - Haber
17:22  Demirtaş'ın yargılandığı dava - Haber
17:21  TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı - Haber
17:21  AVM'de çatı çökmesinin hemen ardından yaşananlar kamerada - Haber
17:18  Erzin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
8.01.2020 17:26:04