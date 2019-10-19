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Mazıdağı'nda mısır hasadı başladı

Mazıdağı'nda mısır hasadı başladıMARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesi ovasında biçerdöverler ile mısır hasadı başladı.

19.10.2019 12:26
Mazıdağı'nda mısır hasadı başladı
MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesi ovasında biçerdöverler ile mısır hasadı başladı.
Mardin'in önemli tarım merkezlerinden biri olan Mazıdağı'nda mısır üreticileri hasada başladı. Mısır üreticileri nisan ayında ektiği mısırları 7 ay boyunca gece gündüz demeden emek verirken, hasat zamanı ile mahsullerini toplamanın mutluluğunu yaşıyor. Mazıdağı'nda buğday,arpa ve mercimek ile birlikte çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olan mısır hasadına başlayan çiftçiler 5 bin dönüm araziye ekilen mısır ile yaklaşık 10 bin ton üretim beklediklerini söyledi. Gübre, ilaç, mazot ve elektrik gibi önemli girdi maliyetlerine yıl içinde büyük oranda zam gelmesinin kendilerini ciddi manada etkilediğini dile getiren çiftçiler, bu konuda yetkililerden yardım bekliyor. Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde mısır üreticilerinden Sait Elik zorlu bir üretim sürecinin geçtiğini belirterek "Biz bölgede çiftçilik yapıyoruz. Mısırı yaklaşık dört beş ay sulamasını yapıyoruz. Sulamasından bir buçuk ay sonra biçime başlıyoruz. Dönüm başına yaklaşık yüz kilogram gübre veriyoruz, çapasını ve sulamasını düzgün bir şekilde yapıyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz düşük, geçen sene 1 TL 60 kuruşa verdik, bu sene ise 1 TL 30 kuruşa veriyoruz"dedi.
Verimlerin de geçen seneye göre düşük olduğunu söyleyen Elik, geçen sene dönüm başı 1 ton 750 kilogram verim alırken, bu sene 1 ton 450 kilogram verim aldıklarını söyledi.
Mazıdağı'nda mısır hasadı başladı

Mazıdağı, Mardin, Ekonomi

Kaynak: İHA

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