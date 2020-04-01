Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mazıdağı'nda pazarda koronavirüs tedbirleri

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde pazarda koronavirüs tedbirleri artırıldı.

01.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:42
Mazıdağı'nda pazarda koronavirüs tedbirleri

Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde pazarda koronavirüs tedbirleri artırıldı.

Gündoğan Mahallesinde kurulan halk pazarının giriş ve çıkışları bariyerle kapatılarak, vatandaşların tek bir noktadan kontrollü giriş ve çıkışı sağlandı.


Pazara alanına alışveriş yapmak için gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı, ateşleri ölçüldü.

Pazardaki esnafın maske ve eldiven takarken, tezgahlar arasında da üçer metre mesafe bırakıldı.

Pazara gelen vatandaşlar alınan önlemlerden duydukları memnuniyeti belirtti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Mazıdağı, Gündoğan, Mardin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mazıdağı'nda pazarda koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesine virüsü ilk kez bulaştıran kadın diz çöküp yalvararak af diledi Haberler
Ülkesine virüsü ilk kez bulaştıran kadın diz çöküp yalvararak af diledi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Haberler
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’nun yardım kampanyasına tepki Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi Haberler
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor - Haber 15:58: Gürcistan'da caddeler ve sokaklar boş kaldı - Haber 15:58: Serdivan Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu - Haber 15:58: Adapazarı vefa destek grubu vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu - Haber 15:58: Cezayir'de koronavirüs nedeniyle 5 bin mahkuma af - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler 14:39: Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi - Haber 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 11:13: 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı - Ekonomi