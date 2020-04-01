Mazıdağı'nda pazarda koronavirüs tedbirleri

Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde pazarda koronavirüs tedbirleri artırıldı.

Gündoğan Mahallesinde kurulan halk pazarının giriş ve çıkışları bariyerle kapatılarak, vatandaşların tek bir noktadan kontrollü giriş ve çıkışı sağlandı.



Pazara alanına alışveriş yapmak için gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı, ateşleri ölçüldü.

Pazardaki esnafın maske ve eldiven takarken, tezgahlar arasında da üçer metre mesafe bırakıldı.

Pazara gelen vatandaşlar alınan önlemlerden duydukları memnuniyeti belirtti.

Kaynak: AA