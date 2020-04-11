Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mazıdağı'nda sokağa çıkma yasağına uyuluyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

11.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:20
Mazıdağı'nda sokağa çıkma yasağına uyuluyor
Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde cadde ve sokaklar sesizliğe büründü.
İlçede fırıncılık yapan Veysi Kaya (32) sokak hayvanlarına ekmek veriyor.
Kaya, "Bu süreçte de hayvanlara bakmak durumundayız. Onların bizlere çok ihtiyacı var." dedi.
Sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları evlerine ulaştırılıyor.
Mazıdağı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına devam ediliyor.
Vatandaşların ihtiyaçları jandarma personeli tarafından evlerine ulaştırılıyor.
Ayrıca ilçede vatandaşlara evde kalmaları çağrıları yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Mazıdağı, Mardin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Mazıdağı'nda sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinde drone destekli denetim - Haber 17:15: Sokağa çıkma yasağının ilk günü Siverek'te caddeler boş kaldı - Haber 17:15: Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti - Haber 17:15: Nizip'te zabıta ekmek dağıttı, polis kuşlara yem verdi - Haber 17:14: Antalya Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayanların ihtiyacını karşılıyor - Haber 16:54: Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber