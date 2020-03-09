Mazıdağı'nda toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor.
09.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:04
Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı ekipleri, Mazıdağ ilçesine toplu ulaşım araçlarını mikrop ve virüslere karşı temizlik çalışması yaptı.
Ekiplerin salgın hastalıklara karşı düzenli çalışmanın devam edeceği belirtildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı ekipleri, Mazıdağ ilçesine toplu ulaşım araçlarını mikrop ve virüslere karşı temizlik çalışması yaptı.
Ekiplerin salgın hastalıklara karşı düzenli çalışmanın devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Mazıdağı'nda toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Etiketler : Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı, Mardin, Güncel
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