Haberler » Güncel » Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı

Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.

20.10.2019 13:55
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.
Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'ni besleyen trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle önce alev aldı. Alev alan pano, daha sonra bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürülürken, yetkililer, aynı gün yanan pano ve kabloları yenileyerek mahalleye yeniden enerji verdi.
(Serhat Abi/İHA)
Mazıdağı'nda trafo bomba gibi patladı

Mazıdağı, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:14 Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayın patladı: 3 sivil yaralandı
14:13 Spor cappadocia ultra-trail 2019 sona erdi
14:13 Üsküdar'daki hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen kaza kamerada
14:13 Beylikdüzü'ndeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu
14:13 Spor cappadocia ultra-trail 2019 sona erdi
14:08 Başkan Yıldırım, Başkan Karalar ile bir araya geldi
14:11 Azınlık cemaatlerinden 'Barış Pınarı Harekatı' için dua
20.10.2019 14:15:26