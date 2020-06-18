MAZLUMDER'den Meltem Şişli davasına katılma talebi

MAZLUMDER, İSMEK bölge sorumlusu 18 kadına hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan İBB'nin eski Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli'nin davasına katılma talebinde bulundu.

MAZLUMDER'den Meltem Şişli davasına katılma talebi
18.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:21
MAZLUMDER, İSMEK bölge sorumlusu 18 kadına hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan İBB'nin eski Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli'nin davasına katılma talebinde bulundu. İstanbul Adliyesi'nde açıklama yapan MAZLUMDER Avukatı Muşir Deliduman yaşananlara seyirci kalmayacaklarını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı olan ve görevini Daire Başkanı olarak sürdüren Yeşim Meltem Şişli, İSMEK bölge sorumlusu 18 kadına hakaret ettiği gerekçesiyle "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla hapis istemiyle geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkmıştı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) katılma talebinde bulunmuştu.

"Çok büyük fişlemeler olduğunu düşünüyoruz"

Katılma talebine ilişkin MAZLUMDER adına adliye önünde basın açıklaması yapan avukat Muşir Deliduman, "Dün işte bu adliyede kadına karşı ayrımcılık, iş güvenliğini sekteye uğratmak, mobbing nedeniyle MAZLUMDER adına gözlemci olarak katıldık. Gözlemlerimizin sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısının 18 kadına kılık kıyafetlerine ve cinsiyetçi yaklaşım ile hakaret ve tehditlerini gördük. Bu tamamen mobbing. 'Başörtülerinizle terlemiyor musunuz, araçlara inip binmekte zorlanıp, toplu araçlarda kokuya sebep oluyorsunuz' şeklinde beyanlar dün dosyaya geçti. Yine son belediye seçimlerinden sonra işçi atılmaları noktasında çok büyük fişlemeler olduğunu düşünüyoruz. Yalnız İBB'nin bu konuda atıl kaldığını görüyoruz. Sadece bu kadının soruşturma sonuna kadar istifa etmesi değil, belediyede ciddi bir soruşturma geçirmeli" ifadelerini kullandı.

"Etkin bir şekilde müdahale edeceğiz"

Konuşmasının devamında Deliduman, "Ayrımcılık kol geziyor. Daha sonra mağdurları bertaraf etmek için haklarında soruşturma başlatılmış. Bu kabul edilemez bir durum. Yine çok ilginçtir kadınlardan şunu sormuş, 'Siz bekar mısınız, evli mi? Bekar olanlar varsa müdür bey bunları itfaiye erleriyle tanıştıralım, buluşsunlar, konuşsunlar'. Bu noktada hakareti yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ne bir moda uzmanıdır kadınların çantalarının türbanlarının kalitesini yapan, ne bir evlilik arabulucusudur. Belediye toplu bir şekilde soruşturma geçirmeli. Çünkü bu kadının üstü olan sekreter ve belediye başkanı hala görevdedir. Bu kabullenilemez bir durumdur. Bir kadının oğlu, iki kadının kardeşi, bir kadının babası olarak müdahillik dilekçemizi verdik. Yargılamalara müdahil olmak istiyoruz, devam edeceğiz. Nerede bir hak ihlali olursa olsun bu 28 Şubat'ı ve Ortaçağ'daki cadı avını hatırlatan durumlara seyirci kalmayacağız. Etkin bir şekilde müdahale edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan mahkeme heyeti geçtiğimiz gün verdiği ara kararında MAZLUMDER'in katılma talebinin bir sonraki celsede karar verilmesine hükmederek, duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşim Meltem Şişli, 3. Sayfa, Haber

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