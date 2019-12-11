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MAZLUMDER Kayseri Şubesi Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

11.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:08MAZLUMDER Kayseri Şubesi Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette insanın varlıkların en şereflisi olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, hem insanlığa hizmet etmek hem de hakkını korumak için çalıştıklarını söyledi.

Şube Başkanı Ahmet Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü içeren haftayı aynı zamanda İnsan Hakları haftası olarak nitelendirdiklerini belirtti. İnsan hakları konusunda yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi veren Ahmet Taş, insan hakları konusunda istişarede bulunmak üzere Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Varlıkların en şereflisi olan insana hem hizmet etmek hem de hakkını korumak için çalışıyoruz" dedi. İnsanların birbirleriyle olan ilişkisinde nezaket ve saygının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Hoşgörü ortamında, insanların birbirine karşı saygıda kusur etmeden, kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkasına da öyle davranması asıl olandır. İnşallah birbirinin hakkına saygı gösteren, nezakette kusur etmeyen bir toplum oluşmasını arzu ediyoruz. İnsanları renginden, ırkından, kıyafetinden, davranışından dilinden ya da dininden dolayı ayrıştırmak ve ötekileştirmek yerine örnek davranış sergilemenin doğru olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Mazlumder, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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