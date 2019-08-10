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Mazot hırsızı tutuklandı

Karapınar'da kamyonlardan mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

10.08.2019 10:54 Mazot hırsızı tutuklandı
Karapınar'da kamyonlardan mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 1 ay içerisinde kamyonlardan 8 bin 500 lira değerinde mazot çalındığı ihbarını alan Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polisler, kamyonlardan mazot hırsızlığı olayını Ş.G. isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri tespit ettikleri Ş.G'yi evinde yakaladı.

Şüpheli Ş.G emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu.

Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

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