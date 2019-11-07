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Mazot hırsızları yakalandı

Malatya'da araçlardan mazot çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.

07.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:01Mazot hırsızları yakalandı
'da araçlardan mazot çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Komutanlığı ekipleri, iş makineleri, otobüs, tır ve kamyonlardan düzenek ile akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda, olayla ilgili 2 zanlı, araçlarının arkasında bidonlar içerisinde bulunan 250 litre çalıntı mazot ve hırsızlık olayında kullanılan düzenekle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili iki zanlının yakalandığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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