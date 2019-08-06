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Mazot tankeri devrildi, 8 ton mazot yola döküldü

Mazot tankeri devrildi, 8 ton mazot yola döküldüMERSİN - Mersin'de motosiklete çarpmamak için devrilen mazot tankeri, yolu trafiğe kapattı.

06.08.2019 18:42
Mazot tankeri devrildi, 8 ton mazot yola döküldü
Mazot tankeri devrildi, 8 ton mazot yola döküldü
MERSİN - Mersin'de motosiklete çarpmamak için devrilen mazot tankeri, yolu trafiğe kapattı. Kazanın etkisiyle tankerin kapakları açılırken, içinde bulunan 8 ton mazot yola döküldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir petrol istasyonundan mazot yükleyen Ahmet Yıldırım idaresindeki 33 B 7513 plakalı mazot tankeri, Adana'ya seyir halinde iken önüne birden çıkan motosiklete çarpmamak için kaldırama çarparak, devrildi. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle tankerin kapakları açılırken, içinde bulunan 8 ton mazot yola döküldü. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-400 karayolu Adana yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yola dökülen mazot için itfaiye ekipleri temizlik çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

D-400 Karayolu, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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