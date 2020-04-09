Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mazot yüklü tanker alev aldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alev alan mazot yüklü tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:59
Mazot yüklü tanker alev aldı
Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde alev alan mazot yüklü tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Birecik kara yolunda meydana geldi. Ali Durgun idaresindeki 63 KC 972 plakalı mazot yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracından duman yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası araçta büyük hasar oluştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Mazot yüklü tanker alev aldı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:07: Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 283 ölüm - Haberler 15:04: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler 15:03: Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı - Haberler 15:02: Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejiminin hesap vermesi gerekmekte - Haberler 14:59: "Farabi Makale Yarışması" başvuruları devam ediyor - Haberler 14:53: ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü - Haberler 14:20: ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var - Haberler 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım