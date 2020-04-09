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Mazot yüklü tanker alev aldı

- Mazot yüklü tanker alev aldı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alev alan mazot yüklü tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:37
- Mazot yüklü tanker alev aldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde alev alan mazot yüklü tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Birecik kara yolunda meydana geldi. Ali Durgun'un idaresindeki 63 KC 972 plakalı mazot yüklü tanker, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Aracından duman yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonrası araçta büyük hasar oluştu. Mazot yüklü tanker alev aldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa
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