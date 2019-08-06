Haberler» Güncel» Haber

Mazot yüklü tanker devrildi, 8 bin litre yakıt yola aktı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, mazot taşıyan akaryakıt tankeri devrildi.

06.08.2019 17:31 Mazot yüklü tanker devrildi, 8 bin litre yakıt yola aktı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, mazot taşıyan akaryakıt tankeri devrildi. 8 bin litre mazotun döküldüğü yol trafiğe kapatıldı.
Kaza, D-400 Karayolu Bağlarbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Ahmet Yıldırım,  yönetimindeki 33 B 7313 plakalı akaryakıt tankerinin önündeki motosiklete çarpmaması için direksiyonu kırdı. Ancak savrulan tanker devrildi. Kapakları açılan tankerdeki 8 bin litre mazot yola döküldü.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olası bir yangın ihtimaline karşı yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri mazotun temizlenmesi için çalışma başlattı.



Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:58   Kilis'te boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
17:57   Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı
17:57   Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere...
17:56   Yıldırım orman yangınına yol açtı (2)
17:56   Beypazarı'nda nohut üretimi
17:55   Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum...
17:55   Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi