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Mazot yüklü tanker devrildi, 8 bin litre yakıt yola aktı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, mazot taşıyan akaryakıt tankeri devrildi.

06.08.2019 17:49 Mazot yüklü tanker devrildi, 8 bin litre yakıt yola aktı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, mazot taşıyan akaryakıt tankeri devrildi. 8 bin litre mazotun döküldüğü yol trafiğe kapatıldı.
Kaza, D-400 Karayolu Bağlarbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Ahmet Yıldırım,  yönetimindeki 33 B 7313 plakalı akaryakıt tankerinin önündeki motosiklete çarpmaması için direksiyonu kırdı. Ancak savrulan tanker devrildi. Kapakları açılan tankerdeki 8 bin litre mazot yola döküldü.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olası bir yangın ihtimaline karşı yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri mazotun temizlenmesi için çalışma başlattı.



Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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