MB Anketi: Yılsonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 15.64 Oldu

Kaynak: DHA

– Merkez Bankası'nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.91'den yüzde 15.64'e geriledi.Merkez Bankası'nın her ay 59'u finansal sektör, 11'i reel sektör, dördü ise profesyonellerden oluşan 74 katılımcıyla gerçekleştiği ankette;Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.91'den, yüzde 15.64'e geriledi.GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.2 oldu.Cari İşlemler Dengesi Beklentileri 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 23.6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 21.4 milyar dolara geriledi.2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi bir önceki anket döneminde 5.99 lira iken, bu anket döneminde 6.06 liraya yükseldi.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6.17 lira iken, bu anket döneminde 6.3 liraya yükseldi.TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminegöre değişmeyerek yüzde 24 oldu.2018 yılı Mart ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.96 iken, bu anket döneminde yüzde 0.94'e geriledi. - İstanbul