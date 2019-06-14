MB - Cari açık Nisan'da 1 milyar 334 milyon dolara düştü (2)

Cari işlemler açığı Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar oldu.Merkez Bankası
açıklamasında, " Söz
konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi:
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın Nisan ayında 1 milyar 589 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 2 milyar 347 milyon dolar fazla verdi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 144 milyon dolar artarak 1 milyar 43 milyon dolara yükseldi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 282 milyon dolar azalarak 1 milyar 149 milyar dolara geriledi.
İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, Nisan 2018'e göre 57 milyon dolar azalarak 15 milyon dolara geriledi.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara geriledi.;
Portföy yatırımları 4 milyar 519 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu ayda, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Aynı dönemde genel hükümet 1 milyar 405 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatlarında sırasıyla 3 milyar 56 milyon dolar ve 511milyon dolar net artış oldu.
Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet
sırasıyla 833 milyon doları ve 72 milyon doları net geri ödeme, diğer sektörler 157 milyon doları net kullanım gerçekleştirdi.
- İstanbul