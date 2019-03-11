MB – Cari İşlemler Açığı Ocak'ta 813 Milyon Dolara Geriledi

Kaynak: DHA

– Cari işlemler açığı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolar oldu.Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın Ocak ayında 1 milyar 505 milyon dolar açık vermişken, Ocak ayında 2 milyar 943 milyon dolar fazla verdi.Ocak ayında;ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 239 milyon dolar azalarak 1.57 milyar dolara geriledi.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar artarak 1 milyar 34 milyon dolara yükseldi.Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar artarak 529 milyon dolara yükseldi.İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon dolar azalarak 92 milyon dolara geriledi. - İstanbul