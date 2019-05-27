Merkez Bankası Döviz Fonları Zorunlu Karşılıkları 200 Baz Puan Artırdı

Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."
Merkez Bankası
, Ekonomi
, Güncel
Kaynak: DHA