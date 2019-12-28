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MB dövizde zorunlu karşılıkları 200 baz puan artırdı

Merkez Bankası, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılıkları 200 baz puan artırdı.

28.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:25 MB dövizde zorunlu karşılıkları 200 baz puan artırdı

Merkez Bankası, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılıkları 200 baz puan artırdı. Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için de bu karşılıkları 200 baz puan düşük uygulayacağını açıklayan Merkez Bankası'na göre, bu kararla, piyasadan yaklaşık 2.9 milyar dolar likidite çekilecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla;

yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına,

Türk lirası reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankaların bu artıştan etkilenmemesini teminen söz konusu oranların bu bankalar için 200 baz puan daha düşük uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamaya göre, "alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2.9 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi" bekleniyor.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 10 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.



Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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