Mb: Gıda Yıllık Enflasyonu Gerilemekle Birlikte Yüksek Seviyesini Korudu

Yıllık enflasyonun petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak enerji grubunda yükselirken, diğer alt gruplarda düştüğünün altını çizen Merkez Bankası
, "Gıda yıllık enflasyonu bu dönemde gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korumuştur" uyarısı yaptı.
Merkez Bankası Şubat ayında yüzde 0.16 artan ve yıllık bazda 0.68 puan azalarak yüzde 19.67'ye gerileyen enflasyon verileri sonrasında yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda, "Temel mallar yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürdü. Hizmet fiyatları Ocak ayındaki yüksek artış sonrasında bu dönemde görece ılımlı bir artış gösterdi. Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlamış, ana eğilimindeki düşük seviyeler korundu" denildi ve şu konuların altı çizildi:
"Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlamış, ana eğilimindeki düşük seviyeler korundu.
"Şubat ayında tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları sürdü.
"Dayanıklı mallarda fiyat düşüşleri bu dönemde de devam etti Giyim grubu yıllık enflasyonundaki düşüş bu dönemde yavaşlayarak sürdü.
"Diğer temel mallar grubunda fiyat artışları ılımlı görünümünü korurken, ilaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak yapılan ayarlamanın etkileri görüldü.
"Özetle, temel mal grubu fiyatlarındaki ılımlı seyirde Türk lirasındaki görünüm ve iç talepteki zayıf seyrin etkileri izlendi.
"Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları
incelendiğinde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş gözlendi.
"Bu gelişmede geçtiğimiz Kasım ayından itibaren dayanıklı mallara yönelik olarak uygulanan vergi indirimlerinin ana eğilim üzerindeki sınırlayıcı etkisinin bu ay itibarıyla ortadan kalkması da rol oynadı.
"Bahsedilen bu etkinin belirleyiciliğinde temel mal grubunda ana eğilim yükselirken, hizmet grubunda yataya yakın seyretti.
"Çekirdek göstergelerin ana eğiliminde, vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında da artış olduğu gözlendi." - İstanbul
Merkez Bankası, Ekonomi
Kaynak: DHA