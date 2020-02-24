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MB-İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76'ya çıktı (2)

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında, geçen aya göre 0.5 puan artarak yüzde 76.0 düzeyine yükseldi.

24.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:36MB-İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76'ya çıktı (2)
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında, geçen aya göre 0.5 puan artarak yüzde 76.0 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 76.6 düzeyine çıktı.

Merkez Bankası açıklamasında, "2020 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1799 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir" denildi. (Grafik)


- İstanbul

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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