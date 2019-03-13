Mb: İşgücü Piyasası Verileri İktisadi Faaliyetteki Yavaşlamayı Teyit Ediyor

Kaynak: DHA

Merkez Bankası, ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine dikkat çekti ve işgücü piyasası verilerinin, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ettiği uyarısı yaptı.Merkez Bankası'nın 6 Mart tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu Toplantısı'na ilişkin Toplantı Özeti'nde şu değerlendirmeler yapıldı:"Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0.16 arttı ve yıllık enflasyon 0.68 puan gerileyerek yüzde 19.67 oldu."Türk lirasında yakın dönemde gözlenen ılımlı seyir ve zayıf iç talep koşulları tüketici enflasyonundaki gerilemeyi desteklerken, birikmiş maliyet yönlü baskılar daha olumlu bir görünümü sınırladı."Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor."Yurt içi talep ve ithalattaki yavaşlamaya karşılık mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracatın son çeyrekte dönemlik ve yıllık büyümeye yüksek katkısı devam etti."Finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izliyor. Kamu harcamalarındaki artış, dayanıklı mallardaki vergi indirimlerinin süresinin uzatılması ve kredi hacmindeki kısmı yükselişin ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlamayı desteklediği değerlendirildi."Küresel enflasyona ilişkin, özellikle gelişmiş ülke işgücü piyasalarındaki olumlu görünüm çerçevesinde ücret kaynaklı yukarı yönlü riskler devam ediyor. Buna karşılık, küresel büyüme görünümündeki zayıflama eğilimi ve enerji fiyatlarındaki seyre bağlı olarak önümüzdeki dönemde küresel enflasyon baskılarının nispeten ılımlı seyredeceği öngörüldü."Küresel büyümedeki ivme kaybının belirginleşmesine bağlı olarak, gelişmiş ülkeler para politikası duruşuna ilişkin görünüm bir önceki Para Politikası Kurulu dönemine göre bir miktar daha gevşedi."İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam ediyor. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu."Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek." - İstanbul