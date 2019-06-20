MB - Kısa vadeli dış borçlar 120.6 milyar dolara yükseldi (2)

Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.4 artışla 120.6 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre. Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da, 175.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk dört aylık döneminde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.6 artarak 57.5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku 7.7 artarak 57.7 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 12.6 azalarak 9.6 milyar dolara indi. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2.3 artarak 19.5 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 13.9 artışla 14.8 milyar dolara çıktı.

Buna karşılık, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 3.5 azalışla 13.5 milyar dolara geriledi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.5 artarak 41.7 milyar dolara yükseldi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 6.2 artarak 23.9 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.5 artarak 91.3 milyar dolara yükseldi.

Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4.4 azalarak 46.3 milyar dolara inerken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8.2 artarak 73.1 milyar dolara çıktı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan 175.3 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç stokunun 21.6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 17.7, Merkez Bankası'nın yüzde 3.1, özel sektörün de yüzde 79.2 payı bulunuyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA