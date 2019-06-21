21.06.2019 15:48
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MB - Konut fiyatları Nisan'da yıllık reel yüzde 14.02 düştü

MB - Konut fiyatları Nisan

Konut fiyatları Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.66 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 2.75 yükseldi, reel olarak ise yüzde 14.02 düştü.

Konut fiyatları Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.66 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 2.75 yükseldi, reel olarak ise yüzde 14.02 düştü.
Merkez Bankası 'nın, Türkiye 'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.66 artarak 110.02 düzeyine çıktı.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde fiyatlar, Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara 'da sırasıyla yüzde 0.29 ve 0.25 düşerken, İzmir 'de yüzde 0.36 yükseldi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde yüzde 0.59, yüzde 0.99 ve yüzde 0.64 yükseldi. (Tablo)


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası , İstanbul , Ekonomi

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