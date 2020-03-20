Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››MB MKK'nın 'Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti'ni onayladı - Ekonomi

MB MKK'nın "Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti"ni onayladı

Merkez Bankası(TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) "Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti"nin MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verdi.

20.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:54
MB MKK'nın

Merkez Bankası(TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) "Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti"nin MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verdi.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili tebliğinde şöyle denildi:

"Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti"nin MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK'ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verildi."


Kaynak: DHA

Etiketler : Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Ekonomi
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Ekonomi
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Ekonomi
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Ekonomi
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Ekonomi
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Ekonomi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Son dakika: Erdoğan’ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Ekonomi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Loading