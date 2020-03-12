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MB'nin brüt döviz rezervleri 2.3 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 2.27 milyar dolar azalarak 74.14 milyar dolara geriledi.

12.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:09
MB'nin brüt döviz rezervleri 2.3 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 2.27 milyar dolar azalarak 74.14 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Merkez Bankası, Ekonomi

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