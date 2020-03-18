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MB'nin zorunlu karşılık düzenlemesi Resmi Gazete'de

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarla ilgili dün açıklanan düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

18.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:22
MB'nin zorunlu karşılık düzenlemesi Resmi Gazete'de
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarla ilgili dün açıklanan düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Merkez Bankası, Ekonomi

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