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MB-Özel sektör bu yıl 50.7 milyar dolarlık kredi anaparası ödeyecek

Özel sektör, 2020 yılında dış kredi borçları kapsamında, 50.7 milyar dolarlık anapara geri ödemesi yapacak.

19.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:10MB-Özel sektör bu yıl 50.7 milyar dolarlık kredi anaparası ödeyecek

Özel sektör, 2020 yılında dış kredi borçları kapsamında, 50.7 milyar dolarlık anapara geri ödemesi yapacak.

Merkez Bankası verilerine göre, sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2018 sonuna göre 17.2 milyar dolar azalarak 191.5 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 5.8 milyar dolar azalarak 9.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın, "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri" açıklamasında, "Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 50.7 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir" denildi.



Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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