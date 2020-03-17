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MB Para Politikası Kurulu iki gün erken toplandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor.

17.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:08
MB Para Politikası Kurulu iki gün erken toplandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor.

Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası

ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."


Kaynak: DHA

Etiketler : Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi

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