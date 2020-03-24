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MB-Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor

Merkez Bankası, Covid-19 salgınının küresel ölçekte hızla yayılmasıyla birlikte belirsizliklerin artttığına ve küresel büyüme görünümünün zayıfladığına dikkat çekerek, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun...

24.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:47
MB-Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor

Merkez Bankası, Covid-19 salgınının küresel ölçekte hızla yayılmasıyla birlikte belirsizliklerin artttığına ve küresel büyüme görünümünün zayıfladığına dikkat çekerek, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi" gerektiğini vurguladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 17 Mart'ta, iki gün öne çekerek düzenlediği ve politika faizini 100 bazpuan aşağıya çekerek yüzde 9.75'e indirdiği toplantısına ilişkin özetlerde şöyle denildi:

"Son dönemde Covid-19 salgınına ilişkin artan belirsizlikler ve likidite sıkışıklığı küresel ölçekte hisse senedi ve tahvil getirilerinin keskin şekilde düşmesine, risk iştahının ve gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin gerilemesine yol açmıştır. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler ve bu etkilere yönelik atılan politika adımları yakından takip edilmektedir.

"Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar, Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini arttırmıştır. Bununla birlikte, finansal oynaklıklardaki artışın ve toplam talepte öngörülen yavaşlamanın firmaların nakit akışı ve bilançoları üzerindeki etkisi takip edilerek, diğer politikalarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaya devam edecektir.

"Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir.

"Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koymuştur. Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanınmasına, reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik bir dizi tedbir açıklandı.

"Buna ek olarak Kurul, yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü risklerin arttığı

değerlendirmesiyle politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir.

"Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak

çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Küresel gelişmeler

paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları

olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüş enflasyon görünümünü olumlu

etkilemektedir.

"Ayrıca, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir. Para politikası faizinde yapılan indirimin alınan diğer önlemlerle

birlikte finansal piyasaların sağlıklı işleyişinin teminine ve reel sektörün nakit akışının

desteklenmesine de katkı yapması öngörülmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal

istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

"Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli

faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem

taşıdığını değerlendirmektedir.

"Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

"Kurul, salgın hastalığa bağlı iktisadi risklerin en aza indirilmesi açısından para ve maliye

politikaları arasındaki eşgüdümün sürdürülmesinin büyük önem arz ettiği değerlendirmesi yaptı.

"Salgın hastalığın ekonomiyi birçok farklı kanaldan etkilemesi, başta nakit akışının düzenlenmesi ve istihdamın korunmasına yönelik tedbirler olmak üzere şirketler ve hanehalkı üzerindeki etkilerin asgari düzeyde tutulabilmesi için koordineli politika uygulamaları gerektirmektedir.

"Dolayısıyla, makro ölçekteki para ve maliye politikalarının yanı sıra en çok etkilenen iktisadi birimleri hedefleyen ve sektörel etkileşimleri dikkate alan politika uygulamalarının kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir.

"Bu süreçte atılacak politika adımlarının hedefli ve geçici nitelikte olması politika etkinliğini destekleyecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."


Kaynak: DHA

Etiketler : Merkez Bankası, Koronavirüs, Ekonomi

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