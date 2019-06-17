17.06.2019 12:08
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MB: Piyasa Yapıcı bankalara APİ işlemleri çerçevesinde likidite kullandırılacak

MB: Piyasa Yapıcı bankalara APİ işlemleri çerçevesinde likidite kullandırılacak

Merkez Bankası, Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkanı kullandırılacağını açıkladı.

Merkez Bankası, Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkanı kullandırılacağını açıkladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verilmiştir" denildi ve şu bilgi verildi:
"Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir.
"Piyasa Yapıcı likidite imkanı limitleri Piyasa Yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam Merkez Bankası fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacaktır."


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Ekonomi

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