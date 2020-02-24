MB-Reel kesim güven endeksi 2.8 puan artarak 106.9'a çıktı

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Şubat ayında, Ocak ayına göre 2.8 puan artarak 106.9 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre;

gelecek üç aydaki üretim hacmi,

gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı,

mevcut toplam sipariş miktarı,

sabit sermaye yatırım harcaması,

gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı,

son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken,

genel gidişat,

mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0.3 puan artarak 106.7'ye yükseldi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici fiyatları endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 13.1'e geriledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14.5'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74.4'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11.1'e yükseldi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan gelişmeler, bir önceki aya göre zayıfladı. İhracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan gelişmeler de artış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan gelişmeler de güçlenerek devam etti.

Merkez bankası açıklamasında, şu değerlendirme yapıldı:

"Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği gözlenmektedir.

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir.

"İhracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği görülmektedir.

"Denge: İktisadi Yönelim Anketi'nin ilgili sorusuna toplam cevap verenler içerisinde, pozitif (arttı, artacak, daha iyimser, normal üstü, iyileşti) ve negatif (azaldı, azalacak, daha kötümser, normal altı, kötüleşti) cevap verenlerin yüzdelerinin farkıdır.

"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görülmektedir.

"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir.

"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlenmektedir."