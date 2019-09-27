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Mb rezervleri ağustos'ta yüzde 2.2 artışla 101.6 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 2.2 artışla 101.6 milyar dolara yükseldi.

27.09.2019 10:04Mb rezervleri ağustos'ta yüzde 2.2 artışla 101.6 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 2.2 artışla 101.6 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre bir değişim göstermeyerek 74.4 milyar dolarda sabit kaldı, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 9.4 artarak 25.7 milyar dolara yükseldi.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH, yurt içi bankalarla yapılan depo işlemleri, yurt içi ve yurt dışı bankalarla yapılan finansal türev işlemlerinden doğan alacak ve yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 1.8 azaldı ve 16.8 milyar dolara geriledi.
Bu tutarın 12 milyar doları anapara, 4.8 milyar doları faizlerden oluştu. Merkez Bankası'nın finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler, 14.5 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 10.3 milyar doları 0-1 ay vadeli oldu.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0.2 artarak 36.2 milyar dolara yükseldi.



Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

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