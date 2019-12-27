MB rezervleri yüzde 0.2 artarak 104.8 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0.2 artarak 104.8 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0.4 artışla 76.9 milyar dolara çıktı, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0.3 azalarak 26.5 milyar dolara indi.

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH, yurt içi bankalarla yapılan depo işlemleri, yurt içi ve yurt dışı bankalarla yapılan finansal türev işlemlerinden doğan alacak ve yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 8.9 azaldı ve 15.2 milyar dolara geriledi.

Bu tutarın 10.4 milyar doları anapara, 4.8 milyar doları faizlerden oluştu. Merkez Bankası'nın finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükleri, 18.3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 14.2 milyar doları 1 ay vadeli oldu.

Koşula bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3.3 azalarak 35.3 milyar dolara geriledi.