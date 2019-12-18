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MB-Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 341 milyar dolar oldu

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Ekim sonunda 341 milyar dolara geriledi.

18.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:07MB-Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 341 milyar dolar oldu

'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Ekim sonunda 341 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ekim sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.1 artışla 247.7 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri yüzde 1.8 azalışla 588.7 milyar dolara geriledi.

Böylece, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2018 yıl sonundaki 371 milyar dolardan, Eylül sonunda 341 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, rezerv varlıklar yüzde 12.4 artışla 104.6 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 4.8 artışla 93 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3.9 artışla 46.5 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle, yüzde 5.3 artışla 156.6 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları yüzde 5.8 düşüşle 131.8 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 1.6 düşüşle 29 milyar dolara, DİBS (devlet iç borçlanma senedi) stoku yüzde 16.3 azalışla 15.5 milyar dolara gerilerken, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1.9 artışla 49.1 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 3.4 azalarak 300.3 milyar dolara indi.

Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 6.9 artarak 34.2 milyar dolara yükselirken, lira mevduatı yüzde 2.4 azalarak 13.7 milyar dolara geriledi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 15.3 azalarak 69.1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4.6 azalarak 101.7 milyar dolar geriledi.



Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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